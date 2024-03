Wittlich

Fahrraddiebstahl

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

An Karfreitag wurde im Zeitraum 05:00 Uhr bis 09:40 Uhr im Bergweilerweg in Wittlich, in Höhe der Hausnummer 79, ein Pedelec des Herstellers Wayscral entwendet.