Fahrraddiebstahl

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Daun (ots).



Am 18.01.2024 gegen 10:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Abt-Richard-Straße in Daun, hier der Hausnummer 2a.



Hier entwendeten sie ein vor dem Anwesen abgestelltes Fahrrad, ein E-Bike der Marke „Raymon HardRay E.10“.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



