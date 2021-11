Fahrraddiebstahl

Im Tatzeitraum 19.11.2021, 15:00 Uhr bis 15:18 Uhr hatte eine 33-jährige Geschädigte aus der VG Gerolstein das Kinderfahrrad ihres Kindes im Bereich der Kölner Straße in Hillesheim abgestellt.





Nachdem sie mit ihren Kindern den Einkauf erledigt hatte, stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Täter das ohne jegliche Sicherung abgestellte Fahrrad entwendeten.



Es handelte sich um ein Kinderfahrrad der Marke CUBE in den Farben Schwarz und Gelb.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06591 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



