Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 23:11 Uhr

Salmtal

Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 15.11.2020, zwischen 12.40 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Salmtal, an einem Fahrradständer abgestelltes blau-graues Fahrrad (Umbau Rennrad/Trekkingrad) entwendet.