fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr, Entstehung eines Flächenbrandes

Am 06.03.2022 gegen 16:55 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Daun über einen Flächenbrand im Bereich des Trombachwegs in Üdersdorf in Kenntnis gesetzt.





Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand ein etwa 50 x 20 Meter großes Areal im Bereich Waldgebietes in Flammen.



Durch die eingesetzte Feuerwehr von Üdersdorf und der umliegenden Gemeinden konnte der Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass lediglich das Laub gebrannt hatte, ohne dass es auf den Baumbestand des Waldes übergegriffen hatte.



Durch die eingesetzten Beamten konnte vor Ort gemeinsam mit der Feuerwehr ermittelt werden, dass ein bisher unbekannter Täter vermutlich achtlos eine Zigarette wegwarf.



Es war einer Zeugin zu verdanken, welche den Brandgeruch wahrnahm und zeitnah die Feuerwehr verständigte, dass es hier nicht zu einem größeren Brandausbruch, unter Umständen des angrenzenden Waldgebietes kam.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals auf die Gefährlichkeit des Feuers im Zusammenhang mit Wald- und Wiesenböden hin. Auch eine scheinbar sorglos weggeworfene Zigarette kann fatale Folgen haben.



