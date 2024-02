Fahrerflucht in Bernkastel-Kues

In der Zeit zwischen Sonntag, den 11.02.2024 und Mittwoch, den 14.11.2023 ereignete sich im Karl-Binz-Weg in 54470 Bernkastel-Kues eine Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Foto: dpa



Hierbei wurde ein in Höhe der KiTa geparkter weißer PKW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt.

Der derzeit unbekannte Täter erfasste beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des dort parkenden PKWs.

Hierbei wurde dieser derart beschädigt, dass die Abdeckung und der Spiegel rausbrachen und zu Boden fielen.

Der Schaden dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich bewegen.



Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich auf hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer: 06531/9527-0

oder per Mail: PIBernkastel-Kues.DGL@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell