Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind

Am Donnerstag, 29.04.2021, gegen etwa 15:35 Uhr befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad die Robert-Schuman-Straße vom Kreisverkehrsplatz kommend in Rtg.

Ortsmitte. Dabei kam ihm ein hellblauer VW Golf [neueres Modell] mit Wittlicher Kennzeichen entgegen. Weiterhin sollen sich an dem Fahrzeug ein lauter Sportauspuff, sowie auffällige Alu-Speichen-Felgen befunden haben. Die Speichen seien abwechselnd gelb und mattschwarz eingefärbt. Außerdem war das Fahrzeug, das von einer männlichen Person geführt wurde, mit Sportsitzen ausgestattet.

Schließlich geriet der Golf beim Befahren der Robert-Schuman-Straße zu weit nach links und somit auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden Kindes. Um auszuweichen, lenkte das Kind sein Rad nach rechts in Rtg. Gehweg. Schließlich stieß der Fahrer des Golfs mit seinem linken

Außenspiegel gegen den Lenker des Kindes, wodurch dieses zu Boden stürzte und sich an der rechten Körperseite verletzte.

Der Fahrer des Golfs entfernte sich unerlaubt und ohne weiteres vom Unfallort. Hinweise zum flüchtigen VW Golf bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell