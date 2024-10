Wittlich

Fahren unter Drogeneinwirkung

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 22.10.2024, gg. 23.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich in der Burgstraße den Fahrer eines E-Scooters, da an dem Fahrzeug die Beleuchtung defekt war.