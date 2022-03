Fahren ohne Versicherungsschutz

Hierbei wurden im Bereich der Prümer Straße in Daun ein Kleinkraftrad festgestellt, dessen Fahrzeugführer sein Fahrzeug abrupt wendete, als er einen herannahenden Streifenwagen feststellte.



Durch die Beamten konnte das Fahrzeug verfolgt und an der Halteranschrift stehend festgestellt werden.



An dem Fahrzeug war ein seit dem 28.02.2022 ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht.



Gegen den Fahrzeughalter, vermeintlicher Fahrzeugführer, welcher zunächst nicht persönlich angetroffen werden konnte, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und das Kennzeichen wurde sichergestellt.



Die Polizeiwache Gerolstein und auch die Polizeiinspektion Daun werden ihre Arbeit im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit auch im Zusammenhang mit regelmäßig stattfindenden Kontrollaktion fortsetzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



