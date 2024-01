Gerolstein

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 05.01.2024 gegen 15:00 Uhr führte ein 16-jähriger Beschuldigter aus der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Brunnenstraße in Gerolstein ein BMX-Fahrrad, welches mit einem Benzinmotor angetrieben wurde.