Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.10.2023 kontrollierten Polizeibeamt*innen einen 16-jährigen jungen Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein, als dieser mit seinem Roller im Bereich der Straße „Zum Sandborn“ in Gerolstein unterwegs war.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa





Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere technische Veränderungen am Fahrzeug festgestellt.



Letztlich ergab sich, dass der Roller, welcher als Kleinkraftrad (bis 50km/h) eingetragen war, auf einem Rollenprüfstand eine Geschwindigkeit von 80km/h aufwies.



Der junge Mann räumte technische Veränderungen am Vergaser und der Abgasanlage ein.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell