Gerolstein

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen von, durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein, verstärkt durchgeführte Fahrzeug- und Personenkontrollen wurde am 08.02.2022 gegen 12:00 Uhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land in der Schauerbachstraße in Gerolstein kontrolliert.