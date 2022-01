Fahndungserfolg der Kriminalpolizei Wittlich – Festnahme in der Schweiz

Ein 27-jähriger Beschuldigte mit französischer Staatsangehörigkeit wurde durch die deutschen Behörden mit Haftbefehl gesucht. Da die Ermittlungen ergaben, dass sich der Beschuldigte im europäischen Ausland aufhält, wurde ein europäischer Haftbefehl erwirkt. Der Gesuchte konnte daraufhin in der Schweiz am Flughafen Basel festgenommen werden. Er wurde zwischenzeitlich durch die Schweizer Behörden nach Deutschland ausgeliefert und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



