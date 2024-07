ERSTMELDUNG GAA Sprengung in der Volksbank Hillesheim

Am heutigen Morgen gegen 04:11 Uhr wurde hiesige Dienststelle durch einen Zeugen dahin-gehend unterrichtet, dass derzeit die Volksbank Hillesheim in der Grabenstraße überfallen wird.

Anzeige

Der Zeuge verifizierte seine Angaben dahingehend, dass zwei maskierte Täter sich gewaltsam Zugang in den Vorraum verschafften und ein dritter Täter bei einem dunklen Pkw VW mit BIT-Kennzeichen warte. Der Zeuge hatte sich zwischenzeitlich dann auf den Marktplatz begeben und hatte keine Sicht mehr auf die Täter.

Die Volksbank Hillesheim wurde umgehend mit allen verfügbaren Kräften aus unterschiedlichen Richtungen angefahren. Mehrere Notrufe gingen zeitgleich auf der hiesigen Dienststelle ein und berichteten von einer Sprengung. Es erging ein Hinweis auf einen dunklen Pkw VW Golf mit BIT-Kennzeichen, welcher mit hoher Geschwindigkeiten auf die B421 (Aachener Straße) davonfuhr und gegen ca. 04:15 Uhr durch einen weiteren Zeugen am Ortseingang Birgel im Begegnungsverkehr mit sehr hoher Geschwindigkeit gesichtet wurde.



Die Kräfte vor Ort stellen dann die Sprengung des Geldausgabeautomaten im Eingangsbereich der Volksbank fest. Die Bewohner oberhalb der Bankfiliale bleiben alle unverletzt. Gebäudeschaden ist entstanden, kann derzeit aber noch nicht beziffert werden.



Die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern bleiben bis dato erfolgslos.



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Michael Roden, PHK

-Dienstgruppenleiter-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell