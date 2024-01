erster Polizeieinsatz im neuen Jahr

Symbolbild Foto: dpa





Um kurz nach 00:00 Uhr gerieten dort zwei Parteien auf dem Brunnenplatz in Streit.



In der Folge schaukelte sich das Wortgefecht dermaßen hoch, dass sich beide Parteien gegenseitig und schubsten und schlugen.



Verletzungen entstanden hierbei jedoch keine.



Neben eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden den Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie Folge leisteten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell