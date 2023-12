Daun

erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wie am 21.12.2023 bereits durch die Polizeiinspektion Daun berichtet wurde: Am 20.12.2023 gegen 11:30 Uhr führte ein amtsbekannter 40-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr im Bereich des Bachstelzenwegs in Daun, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.