erneuter Einbruchsdiebstahl in den EDEKA-Markt, Täterfestnahme

Am 15.04.2022 gegen 03:50 Uhr begab sich ein 26-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein zum EDEKA-Markt in Gerolstein.





Hier schlug er mittels eines Brecheisens eine Seitentüre ein, begab sich in den Markt und entwendete Zigaretten und Lebensmittel in einem Gesamtwert von über 2000 EUR.



Durch die Alarmfirma des Marktes war der Marktleiter bereits verständigt worden, welcher vor Ort auf den Täter traf, diesen verfolgte und die Polizei verständigte.



Aufgrund der Hinweise des Marktleiters konnte der Täter vor Ort durch die Beamten schnell festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden.



Bei dem 26-jährigen Täter handelte es sich um die gleiche Person, welche am 03.04.2022 bereits einen gleichgelagerten Einbruch im EDEKA beging und durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und Polizeiwache Gerolstein ermittelt werden konnten (siehe hierzu Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 04.04.2022).



