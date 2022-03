Erneuter Diebstahl von Dieselkraftstoff

In der Zeit vom 22.03.2022, 10:30 Uhr, bis zum 23.03.2022, 13:15 Uhr, wurden in der Dieselstraße bei zwei auf dem Betriebshof einer Fahrschule abgestellten Lkw die Tankschlösser aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet.

In einem Fall wurden 200 Liter, in einem weiteren Fall 80 Liter Dieselkraftstoff gestohlen.



Die Polizei Bitburg bittet Zeug*Innen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können sowie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.



