Sehlem

erneuter Aufbruch eines Zigarettenautomates

Nach Aufbrüchen von Automaten in Manderscheid und Salmtal wurde durch einen Anwohner der Polizei Wittlich am Abend des 28.12.2021 der Aufbruch eines weiteren Zigarettenautomaten in Sehlem, in der Kirchstraße, gemeldet.