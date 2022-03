erneute Verschmutzung im Bereich des Schulgeländes

Am 28.02.2022 wurde die Polizeiinspektion Daun erneut über starke Verschmutzungen im Bereich des Eingangs zu Mensa des Schulgebäudes in Daun in der Bergstraße in Kenntnis gesetzt.





Augenscheinlich hatten sich am vergangenen Wochenende hier abermals Personen getroffen, um ein „Trinkgelage“ abzuhalten.



Wie in der Vergangenheit wurde eine Fülle an Unrat zurückgelassen und die Gebäudewände mit Flüssigkeiten besprüht.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



