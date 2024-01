erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Symbolbild Foto: dpa





Mehr als ein Dutzend Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien gehen zwischenzeitlich auf das Konto von bisher unbekannten Tätern, welche sich mit Graffiti im Dauner Stadtgebiet verewigen wollen.



Die Tatorte erstrecken sich von den Schulen bis in die Innenstadt und hoch zum alten Bahnhof.



Nun kam es aktuell im Zeitraum 12.01.2024 bis 17.01.2024 erneut zu einer gleichgelagerten Sachbeschädigung.

Bisher unbekannte Täter besprühten hier großflächig die Fassade des Dauner Schwimmbads.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



