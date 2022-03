erneute erhebliche Verschmutzungen im Bereich des Geländes des Thomas-Morus-Gymnasiums

Durch bisher unbekannte Personen wurden hier in erheblichem Maße Glassplitter auf dem Boden und sogar auf dem Kleinspielfeld verteilt.



Als möglicher Tatzeitraum durfte nach ersten Ermittlungen der Abend des 04.03.2021 anzusehen sein.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter durften an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



An die vermutlich jugendlichen beziehungsweise jungen Verursacher durfte auf diesem Wege die Frage gerichtet werden, ob ein solches Verhalten und eine solche Verunreinigung von Plätzen auf denen auch andere Jugendliche und kleine Kinder mit Bällen spielen, wirklich nötig ist. Die Verursacher durften zum Nachdenken animiert werden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



