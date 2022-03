Erneut schwerer Verkehrsunfall durch alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Am Samstag, den 12.03.2022 gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der L12 zwischen Oberweiler und Rittersdorf ein schwerer Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Unfallursächlich war erneut ein alkoholbedingt fahruntüchtiger Fahrzeugführer, der im Kreuzungsbereich L12 / L7 die Vorfahrt eines bevorrechtigten Fahrzeuges missachtete. Der anschließende Zusammenstoß konnte durch den bevorrechtigten Fahrzeugführer nicht mehr verhindert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde mit der Ziel der Einziehung sichergestellt. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



