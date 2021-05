Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung

Demnach befuhr der 69.jährige Fahrradfahrer die K 33 aus Gees kommend in Richtung Pelm. In der Ortslage Pelm, in der Geeser Straße, setzte der 18.jährige Fahrer eines dunklen Kleinwagens vor einer scharfen, nicht einsehbaren Kurve, zum Überholen des Fahrradfahrers an und scherte auf die Gegenspur aus. Aufgrund eines Pkws im Gegenverkehr, musste der überholende Pkw neben dem Radfahrer eine Vollbremsung machen und scherte hinter dem Radfahrer wieder ein. Der entgegenkommende Pkw musste ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Pkw sowie Zeugen des Verkehrsvorgangs werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein oder der Polizeiinspektion Daun zu melden.



