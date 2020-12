Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 17:51 Uhr

Während in sieben Fällen lediglich Blechschaden zu beklagen war, kam es gegen 15:45 Uhr auf der K53 in der Gemarkung Briedel zu einem Motorradunfall ohne Fremdbeteiligung, in dessen Folge der Fahrer aufgrund von inneren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste.



