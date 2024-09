Erfolgreiche Vermisstensuche in Arenrath

Der Polizeiinspektion Wittlich wurde am Sonntag, 08.09.2024 gegen 09:50Uhr mitgeteilt, dass ein 35-jähriger Mann aus Arenrath vermisst werde.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befand, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Arenrath durchgeführt. Hierbei kamen unter anderem über 80 Kräfte der Feuerwehr, die Rettungshundestaffel mit mehreren Personen- und Flächensuchhunden und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Vermisste konnte schließlich gegen 17:45 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen kam es darüber hinaus zu einem medizinischen Notfall bei einem der eingesetzten Kräfte. Zur medizinischen Versorgung wurde der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber verständigt. Der Betroffene wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Arenrath, Niersbach-Greverath, Niederkail, Bruch, Laufeld und Salmtal, die Rettungshundestaffel, der Rettungsdienst, ein Polizeihubschrauber und die Polizeiinspektion Wittlich.



