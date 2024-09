Erfolgreiche Vermisstensuche

Der Polizeiinspektion Wittlich wurde am Montagmorgen, 02.09.2024 gegen 05:50 Uhr mitgeteilt, dass ein 80-jähriger Patient aus dem Krankenhaus in Wittlich vermisst werde.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befand, wurde mit umfangreichen Suchmaßnahmen im Bereich des Krankenhauses begonnen.

Der Vermisste konnte schließlich gegen 10:15 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Er befand sich in einer misslichen Lage, aus welcher er sich nicht selbst befreien konnte.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Wittlich, der BKI der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, die Rettungshundestaffel, der Polizeihubschrauber und die Polizeiinspektion Wittlich.



