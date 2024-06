Ellscheid: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt, B 421 zeitweise gesperrt

Zwei Insassen eines PKW wurden am Mittwochmorgen auf der B 421, nahe Ellscheid, bei einem Zusammenstoß schwer verletzt.

Anzeige

Eine junge Autofahrerin hatte zunächst einen vorausfahrenden LKW überholt und kollidierte hiernach mit dem Anhänger eines davor fahrenden Traktorgespanns. Das Auto kam letztlich im rechten Straßengraben zum Stillstand. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun





Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell