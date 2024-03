Einsatz wegen Gasgeruchs in einem Hotel

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Mülheim an der Mosel (ots) – Am 20.03.2024, gg. 20:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ausströmendes Gas in einem Mülheimer Hotel gemeldet.