Einsatz der Polizei anlässlich der 28. Jesus Christ Party in Kröv

Der Jugendclub Kröv veranstaltete am 23.12.2023 die traditionelle Jesus Christ Birthday Party.

Auf der diesjährigen 28. Veranstaltung fanden sich ca. 2200 Gäste ein.



Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz sehr friedlich. Kleine Streitigkeiten konnten vor einer Eskalation durch schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte unterbunden werden, so dass die Besucher ausgelassen in den Heiligabend hineinfeiern konnten.



Insgesamt mussten lediglich 3 Platzverweise gegen störende Besucher ausgesprochen werden.



