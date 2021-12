Einkauf endet mit Hausverbot und Strafanzeige

Ein männlicher Kunde soll eine Mitarbeiterin des Marktes tätlich angegriffen haben, indem er diese gegen ein Regal stieß und zusätzlich auch noch trat. In der Folge wurde gegen den 82-jährigen Beschuldigten aus der VG Gerolstein ein Hausverbot ausgesprochen. Um dieses Hausverbot dann durchzusetzen, blockierte die Mitarbeiterin als auch ein weiterer Mitarbeiter den Zugang, woraufhin der Beschuldigte um sich schlug und beide traf. Die 53 Mitarbeiterin und der 60 Mitarbeiter wurden leicht verletzt und konnten ihre Arbeit fortsetzen.



Der Beschuldigte bestritt den Hergang und bezichtigte die Mitarbeiterin, dass diese respektlos und aggressiv ihm und seiner Frau gegenüber gewesen sei.



Die Ermittlungen zur Klärung der Tat dauern an.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592 9626-0 oder an die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591 9526-0



