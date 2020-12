Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 19:51 Uhr

Bleialf

Einfach weg

In der Zeit vom 25.09. bis zum 30.09.2020 entwendeten bisher unbekannte Täter von dem Parkplatzgelände eines Autohauses in Bleialf, in der Auwer Straße, einen weißen LKW, Mercedes Benz, mit roter Warnmarkierung.