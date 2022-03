Einbrüche in Gartenanlagen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den umzäunten, benachbarten Gartenanlagen und drangen in die dortigen Gartenhäuser, sowie Geräteschuppen ein. In allen drei Fällen entstand durch die Tatbegehung Sachschaden. In einem Fall wurde weiterhin Werkzeug, sowie einige Liter Kraftstoff entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter sich mit einem Fahrzeug vor Ort befanden. Da die Gartenanlagen von der angrenzenden Straße aus einsehbar und nahe einem dortigen Parkplatz gelegen sind, sucht die Polizeiinspektion Zell nach Zeugen, welche möglicherweise im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der Tat gemacht haben.



