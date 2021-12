Einbruchsversuch in Zeltingen-Rachtig; Täter flüchten

Am 29.12.2021 um 17:40 Uhr wurden in Zeltingen-Rachtig im Kirchenpfad zwei Einbrecher durch Zeugen auf frischer Tat ertappt, als sie im Begriff waren in ein dortiges Haus einzubrechen.

Die Täter flüchteten daraufhin fußläufig Richtung Mittelweg. Hierbei wurden sie von zwei weiteren Zeugen gesehen. Die Täter hatten noch Einbruchswerkzeug dabei.

Im Anschluss sind die Täter mit einem PKW vom Mittelweg über die Brückenstraße und den anschließenden Zeltinger Brückenkreisel über die Zeltinger Brücke in Richtung Wehlen geflüchtet. Nähere Angaben zum PKW existieren bisher nicht.

Nach Angaben eines Zeugen musste ein aus Rachtig kommender PKW am Zeltinger Brückenkreisel aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise und hohen Geschwindigkeit des flüchtenden PKW extrem stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden.

Der/Die Fahrer*in dieses PKW wird gebeten sich umgehend mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



– 20-30 Jahre alt

– ca. 1,70 Meter groß

– männlich

– normale Statur

– dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover



Die beiden Täter unterhielten sich vermutlich in einer osteuropäischen Sprache.

Zeugen, die Angaben zum oben genannten Sachverhalt machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Torsten Hepp, PHK

Telefon: 06531 9527-0

Telefax: 06531 9527-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell