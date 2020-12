Großlittgen

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 25.11.20 versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:00 – 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Großlittgen, „Auf der Kritsch“ einzubrechen, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln versuchten.