Einbruchserie im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr

Wittlich (ots).



In der Nacht zu Donnerstag dem 28.04.22 sind ersten Ermittlungen zufolge mehrere bislang unbekannte Täter in fünf Firmengebäude in der Dr.-Oetker-Straße im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr eingebrochen. Hierzu verschafften sich die Täter mit teils brachialer Gewalt Zugang zu den Objekten, um diese anschließend nach Diebesgut zu durchsuchen. Der Sachschaden beträgt insgesamt nach ersten Schätzungen mindestens 30.000 Euro.

Die Kriminalinspektion Wittlich bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06571/9500-0 oder per E-Mail unter kiwittlich@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Ansprechpartner: KOK Mergen

Schloßstraße 11

54516 Wittlich



Telefon: 06571-95000

Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell