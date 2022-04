Dreis-Brück

Einbruchsdiebstahl und Randale in der Kirche in Dreis-Brück

Am 01.04.2022 zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in die Pfarrkirche in Dreis-Brück, wo sie den Opferstock aufbrachen und in der Kirche randalierten.