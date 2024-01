Einbruchsdiebstahl mit Diebstahl eines Fahrrads

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa





Der Finder hatte das Fahrrad aus dem Wasser gezogen und bei sich in seiner Garage untergestellt.

Durch die Beamt*innen wurde das Fahrrad in Augenschein genommen.

Es handelte sich um ein Pedelec der Marke Focus.



Die Rahmennummer war bisher nicht in polizeilichen Fahndungssystemen bekannt, so dass es bisher nicht als gestohlen gemeldet worden war.



Wie sich nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab, wurde das Rad in Hillesheim entwendet.

Im Zeitraum 07.01.2024 bis 08.01.2024 entwendeten bisher unbekannte Täter das E-Bike aus einer Garage eines Einfamilienhauses „Im Mühlenpesch“ in Hillesheim.



Das Rad wurden nun nach erfolgter Spurensuche und -sicherung an die Geschädigten zurückgegeben.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



