Prüm

Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Mittwochabend, den 14.10.2020, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus im Kiefernweg in Prüm ein.