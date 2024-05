Zeltingen-Rachtig

Einbruchsdiebstahl in Garage

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Zwischen Samstag, 11.05.2024, 18:00 Uhr und Montag, 13.05.2024, 18:00 Uhr, kam es in der St. Stephanstraße in Zeltingen-Rachtig zu einem Einbruch in eine Garage.