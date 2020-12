Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 12:11 Uhr

Wittlich

Einbruchsdiebstahl in Fachhändlerfirma

Am Abend des 03.10.2020 gegen 22:30 Uhr brachen drei bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Röntgenstraße in Wittlich ein.