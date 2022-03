Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag 11.03.2022 bis Sonntagnachmittag, 13.03.2022 nutzten bislang Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner in Wittlich, Pleiner Weg aus, um in deren Haus einzubrechen.

Der bzw. die bislang Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür dürfte sich auf etwa 2000 EUR belaufen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell