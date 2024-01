Einbruchsdiebstahl in den Bauhof der Stadt Gerolstein

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa





Hier schlugen sie eine Scheibe des Garagentors ein und gelangten so in das Innere des Anwesens.



Hier entwendeten sie aufgefunde Metallteile jeglicher Art.

Der Abtransport dürfte aufgrund der entwendeten Menge an Metall mittels eines größeren Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges mit Anhänger erfolgt sein.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



