Einbruchsdiebstahl in Autowerkstatt

Im Zeitraum 24.11.2023 bis 27.11.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Autowerkstatt in der Handwerkerstraße in Hillesheim.

Hier schnitten sie den, das Gelände umgebenenden Zaun auf, gelangten so auf dieses und begaben sich hier gezielt zum Reifenlager der Werkstatt.



Auch dieses schnitten sie auf und entwendeten insgesamt 27 hochwertige Sommerreifensätze von Kundenfahrzeugen.



Der Einbruch dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels einer mitgebrachhten Säge stattgefunden haben.

Der Abtransport dürfte mittels größeren Fahrzeuges oder eines Fahrzeugs mit Anhänger durchgeführt worden sein.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



