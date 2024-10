Pronsfeld

Einbruchsdiebstahl

In der Nacht vom 12.10.2024, 21:00 Uhr, auf den 13.10.2024, 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Café „Stullwerk“ in der Bahnhofstraße Pronsfeld.