Üxheim

Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum 12.04.2022 bis 15.04.2022 drangen bisher unbekannte Täter in eine als „Werkstatt / Werkraum“ genutzte Halle, mutmaßlich eine ehemalige Scheune in der Kerpener Straße in Üxheim ein und entwendeten hier mehrere dort befindliche Werkzeuge.