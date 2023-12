Einbruchsdiebstähle aus Geräteschuppen – Polizei sucht Zeugen

Bitburg und Kruchten (ots) – Am Samstagvormittag, den 09.12.2023, wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Einbruch in einen Schuppen in der Neuerburger Straße in Bitburg in Kenntnis gesetzt.