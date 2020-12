Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 09:41 Uhr

Kelberg, B257, Parkplatz (ots) – Durch einen unbekannten Täter wurde in der Zeit vom Mo., 02.11.2020, 19:00 Uhr bis Di., 03.11.2020, 10:10 Uhr, an einem auf dem Parkplatz an der B257, Nähe Kelberg, abgestellten Mercedes Sprinter die Beifahrertürscheibe zerstört. Aus dem Inneren wurden der Fahrer- und Beifahrerairbag ausgebaut und entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



