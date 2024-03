Krautscheid

Einbruch zur Tageszeit

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am heutigen Mittwoch, den 28.02.2024 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Einbruch in den Kellerraum eines Wohnhauses in Krautscheid.