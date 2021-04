Einbruch und versuchter Einbruch

54612 Nimshuscheid, Nimshuscheider Mühle, Bergstraße - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus – Während der Abwesenheit der Hausbewohner schlugen unbekannte Täter am Donnerstag, den 29.04.2021, in der Zeit von 11.00 Uhr – 15.00 Uhr die Glasscheibe eines zum Garten gelegenen Fensters ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses.



Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht, nach ersten Überprüfungen wurde Bargeld und Schmuck entwendet.



Versuchter Einbruch in Grundschule Jünkerath



Jünkerath



Mutmaßlich in der Zeit nach Schulschließung am Mittwochnachmittag, 28.04.2021 bis zum Schulbeginn am nächsten Morgen, versuchten bisher unbekannte Täter durch Hebeln an Fenstern und Türen in das Gebäude der Grundschule Jünkerath zu gelangen, woran sie jedoch scheiterten.

Zwar wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden durch die Hebelversuche.



In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen und Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551/9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell